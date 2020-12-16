وزيرة التجارة: انتهاء مراجعة مستحقات 1137 شركة مصدرة بقيمة 9.9 مليار جنيه

القاهرة- مصراوي:

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات انتهى من مراجعة مستحقات 1137 شركة بإجمالي مستحقات 9.9 مليار جنيه وذلك في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين لدى الصندوق.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، قالت الوزيرة إنه تمت مراجعة مستحقات هذا العدد من أصل إجمالي 1580 شركة تقدمت للاستفادة من هذه المبادرة.

وأضافت أن الصندوق أصدر شهادات صرف لعدد 625 شركة بإجمالي 7.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة صافي المستحقات بعد خصم كافة المديونيات الضريبية والاستقطاعات 7.1 مليار جنيه.

وكان الحكومة طرحت في أكتوبر الماضي مبادرة تتضمن سداد إجمالي مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020 بشكل فوري قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري مع خصم 15% دفعة تعجيل سداد.

وأتاحت المبادرة الفرصة أمام الشركات للانضمام إلى المبادرة خلال الشهر الماضي، على أن يتم صرف هذه المستحقات من خلال 4 بنوك مشاركة بالمبادرة تتضمن الأهلي ومصر والقاهرة والبنك المصري لتنمية الصادرات على أن تسدد وزارة المالية هذه المستحقات للبنوك على مدار 3 سنوات.

وتهدف المبادرة إلى الإسهام في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

وأشارت نيفين جامع إلى أن هذه المبادرة تستهدف مساندة الشركات الصناعية المصدرة وزيادة قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والخارجي خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة المصرية.

وأوضحت أن هذه التوجيهات والجهود تؤكد أهمية قطاع الصناعة والتصدير كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.