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تراجع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:56 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020
تراجع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 1.25 و2.35 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الخضر الطماطم البصل الملوخية أسعار الفاكهة الجوافة الرمان

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