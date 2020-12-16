أسعار الذهب العالمية تواصل الصعود خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها للجلسة الثانية على التوالي، بعد ساعات من بداية تداولات اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.05%، حيث صعدت بنحو 0.96 دولارا، لتسجل 1854.6 دولارا في تمام الساعة 10:10 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بالبورصات العالمية إلى 1853.6 دولارا للأوقية، بختام جلسة أمس الثلاثاء.