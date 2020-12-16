أسعار الذهب العالمية تواصل الصعود خلال تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها للجلسة الثانية على التوالي، بعد ساعات من بداية تداولات اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة بلومبرج.
وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.05%، حيث صعدت بنحو 0.96 دولارا، لتسجل 1854.6 دولارا في تمام الساعة 10:10 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.
وكانت أسعار الذهب ارتفعت بالبورصات العالمية إلى 1853.6 دولارا للأوقية، بختام جلسة أمس الثلاثاء.
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