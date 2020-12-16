ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل طفيف، بنسبة 0.01% إلى مستوى 11058 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.09% إلى مستوى 11057 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.