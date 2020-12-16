تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 17 و18 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري، 20 جنيهًا، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 65 و75 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 10 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.