"إيتيدا" تنظم ملتقى للشركات عن "مستقبل العمل في مصر"

كتب- علاء حجاج:

نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ملتقى للشركات عبر الإنترنت تحت عنوان "مستقبل العمل في مصر" بالتعاون مع منصة "يوداستي" العالمية الرائدة في مجال التعلم عبر الإنترنت، وموقع "فري لانسر" العالمي للعمل الحر.

وقالت هيئة إيتيدا إن هذا الملتقى يأتي بهدف تعزيز الوعي لدى مجتمع الأعمال والشركات والتعرف على التحديات والتطورات التي سيشهدها سوق العمل في المستقبل، وتقديم آليات ونماذج عمل جديدة تتلاءم مع المتغيرات العالمية والتي تعتمد بشكل كبير على المرونة وتبني كافة آليات التحول الرقمي.

وتناولت جلسات الملتقى أفضل الممارسات ونماذج العمل التي تتبناها المؤسسات، وتقديم خارطة طريق للمسارات المستقبلية للعمل، وكذلك البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وإعداد الشباب المصري لسوق العمل في المستقبل، واستشراف سوق العمل الحر على الإنترنت والترويج له من خلال عرض القيمة المضافة والعائد على الشركات من تبني هذا المنهج.

وقال عمر محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة في كلمته الافتتاحية بالمتلقى، إن جائحة كورونا فرضت نماذج عمل واستراتيجيات جديدة على المؤسسات والشركات وأكدت على حتمية الإسراع في عمليات الرقمنة.

وأشار إلى دور الهيئة في هذا الصدد من خلال رعايتها وتنفيذها للعديد من المبادرات التدريبية على مهارات العمل الحر ووظائف المستقبل والتي تخدم بقوة استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، وتساهم في خلق فرص عمل غير تقليدية للشباب المصري.

وأضاف محفوظ أن مصر تجني ثمار الاستثمارات التي ضختها في مجالات البنية التحتية سواء في قطاع الكهرباء، أو في قطاع البنية التحتية التكنولوجية، بما ساهم في استمرارية الأعمال بكفاءة، وتعزيز مكانة مصر في السوق العالمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات، وزيادة القدرة والمرونة على تنبي نماذج رقمية للتدريب، والعمل الحر، والعمل من المنزل.

وخلال الملتقى، أشاد مسؤولو منصة "فري لانسر" العالمية بكفاءة المهارات المصرية وامتلاك الشباب المصري للمهارات التكنولوجية الحديثة، حيث أشارت الشركة إلى أن عدد المهنيين المستقلين على منصتها من المصريين بلغ 767 ألفا، كما بلغ عدد الأعمال التي أنجزتها على المنصة حوالي 137 ألف مشروع ومهمة عمل.

بينما بلغت عدد الأعمال المطروحة من قبل أصحاب العمل والشركات المصرية حوالي 76 ألف مشروع، وفقا لما نقله البيان عن مسؤولي المنصة.