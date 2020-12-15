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25 % تراجعا في الإقبال على زينة الكريسماس.. والأسعار مستقرة

03:14 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
25 % تراجعا في الإقبال على زينة الكريسماس.. والأسعار مستقرة

زينة الكريسماس

كتبت-دينا خالد:

قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، إن الإقبال على شراء أشجار وزينة الكريسماس هذا العام تراجع بنسبة 25% عن العام الماضي.

وأضاف أبو جبل لمصراوي، أن تخوف البعض من إقامة الاحتفالات بعيد الميلاد هو السبب الرئيسي وراء تراجع الإقبال.

وأشار أبو جبل، إلى أن أسعار الزينة والأشجار، مستقرة هذا العام عند أسعار العام الماضي ولا تشهد أي زيادة.

وتتراوح أسعار أشجار الكريسماس، الصغيرة والمتوسطة بين 40 جنيها و100 جنيه، بينما تتراوح أسعار الأشجار الكبيرة التي توضع في المولات بين 600 و1000 جنيه.

وأوضح أبو جبل، أن أشجار الكريسماس يتم استيرادها كل عام من الصين، ولم يستورد التجار هذا العام إلا نحو 50% من الكميات تخوفا من تراجع الإقبال.

زينة الكريسماس أحمد أبو جبل شعبة الأدوات المكتبية

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