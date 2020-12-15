البترول تعلن حركة تنقلات محدودة بإحدى شركات القطاع

كتب- مصطفى عيد:

أصدر طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات بقطاع البترول بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، شملت الحركة شغل بعض المواقع التي سوف تخلو بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني بتاريخ 3 يناير المقبل في الشركة المصرية لتشغيل مشروعات إسالة الغاز الطبيعي.

وتضمنت الحركة تعيين محمد صلاح محمد البهنسي نائبا للرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتشغيل مشروعات إسالة الغاز الطبيعي.

كما شملت تعيين خالد وجيه علي حسن الحكيم مديرا عاما للعمليات بالشركة المصرية لتشغيل مشروعات إسالة الغاز الطبيعي.