أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

البترول تعلن حركة تنقلات محدودة بإحدى شركات القطاع

03:09 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
البترول تعلن حركة تنقلات محدودة بإحدى شركات القطاع

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

كتب- مصطفى عيد:

أصدر طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات بقطاع البترول بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، شملت الحركة شغل بعض المواقع التي سوف تخلو بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني بتاريخ 3 يناير المقبل في الشركة المصرية لتشغيل مشروعات إسالة الغاز الطبيعي.

وتضمنت الحركة تعيين محمد صلاح محمد البهنسي نائبا للرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتشغيل مشروعات إسالة الغاز الطبيعي.

كما شملت تعيين خالد وجيه علي حسن الحكيم مديرا عاما للعمليات بالشركة المصرية لتشغيل مشروعات إسالة الغاز الطبيعي.

طارق الملا وزير البترول دعم المواقع البترولية شركات القطاع

الخبر التالى:

25 % تراجعا في الإقبال على زينة الكريسماس.. والأسعار مستقرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مواعيد صرف مرتبات ديسمبر لموظفي الحكومة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا