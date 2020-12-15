فريد: البورصة هي المنصة الأرخص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

كتبت- نرمين إبراهيم:

قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة هي المنصة الأرخص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس البورصة إلى أن من أهم مزايا القيد بسوق المال حصول الشركات على التمويل، واستهداف التوسع في نشاط الشركة وقاعدة الملكية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البورصة في ندوة نظمتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فرص للنمو والانطلاق".

وأوضح فريد أن من مزايا القيد في البورصة أيضا الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وانخفاض نسبة الضرائب على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة إلى 5% مقارنة بنسبة 10% للشركات غير المقيدة.

كما تشمل هذه المزايا انخفاض تكلفة التمويل، إذ تخفض مؤسسات التمويل من تكلفة التمويل للشركات المقيدة بسبب ثقتها في نتائجها المالية، والإفصاح بشكل دوري عنها فضلا عن القدرة على التخارج منها، وأيضا تطبيق قواعد الحوكمة، وهو ما يساعد الشركات خاصة العائلية للحفاظ على نشاط الشركة من خلال ضمان استمرارية النشاط وفقا لنظام مؤسسي.

وأكد فريد أن القيد بالبورصة يتطلب نوعية الشركات الهادفة للتوسع في النشاط والنمو، موضحا أن المستثمر في البورصة هو من يستثمر في المستقبل ولا ينظر إلى الماضي.

وذكر أن هدف البورصة المصرية هو مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة وقيدها بالبورصة مع التوجيه والاستماع لجميع الأطراف.

واستعرض رئيس البورصة خطوات تطوير بورصة النيل، قائلا إنه من خلال هيكلة الرعاة المسؤولين عن قيد الشركات، تم إيجاد 33 راعيا مقيدا ببورصة النيل في حين أن عدد الشركات المقيدة 26 شركة فقط، وتم تنقيح قائمة الرعاة وشطب 10 منهم، لتصل إلى نحو 22 راعيا، وسيتم استكمال التنقيح للتأكد من تحقيق الراعي المهام المطلوبة منه.

وأوضح أنه سيتم بعد ذلك تدريب الرعاة وتطوير الخدمات المقدمة منها، وتمت الاستعانة بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية للاستفادة من الخبرات.

ومن جانبه أكد حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على إجراءات إعادة الهيكلة التي اتخذتها البورصة المصرية لتطوير أداء سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تستعرض الندوة شروط ومميزات القيد، وشرح فرص التمويل والنمو للشركات من خلال البورصة، بحسب الشافعي، والذي أشار إلى أن الشركات المستهدفة هي التي يتراوح رأسمالها من مليون جنيه إلى ما دون الـ 100 مليون جنيه.

وحضر الندوة هبة الصيرفي مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرف على قطاع الإفصاح، وداليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والعضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بجانب لفيف من رجال الأعمال أعضاء الجمعية والشركات الصغيرة والمتوسطة.