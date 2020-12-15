تطور أسعار البترول في 2020 بعد تجاوزها 50 دولارا للبرميل (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسواق النفط العالمية تجاوز أسعار البترول الخام "برنت" مستوى 50 دولارا للبرميل لأول مرة منذ مارس الماضي، حيث يتم تداول البرميل فوق هذا المستوى منذ إغلاق يوم الخميس الماضي.

ويأتي ذلك تزامنا مع الإعلان عن فعالية وتوزيع العديد من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول وهو ما يرفع نبرة التفاؤل تجاه تسارع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات هذه الجائحة.

وارتفع الإنتاج الصناعي ذو القيمة المضافة في الصين بنسبة 7% على أساس سنوي خلال نوفمبر ليتجاوز توقعات السوق، وفقا لما جاء في بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم الثلاثاء.

وكانت مجموعة أوبك + لتصدير النفط اتفقت منذ نحو 12 يوما على زيادة محدودة في إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا بدءا من أول يناير المقبل.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار برميل خام البترول برنت منذ بداية عام 2020، وكيف عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة، بحسب بيانات بلومبرج.