أسعار الذهب في مصر تعود للصعود اليوم.. والجرام يرتفع 7 جنيهات

كتبت شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في مصر للصعود، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام 7 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 805 جنيهات مقابل 798 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 690 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 920 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6440 جنيهًا.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 1.01%، وارتفع سعر الأوقية بنحو 18.37 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1845.7 دولارا في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب بالسوق المحلي، هبطت أمس وتراجع الجرام 5 جنيهات دفعة واحدة.