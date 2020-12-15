الضرائب: بدء المهلة الأخيرة للاستفادة من إعفاء مقابل التأخير بنسبة 50%

كتب- مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الثالثة والأخيرة والخاصة باستفادة الممولين من التجاوز بنسبة 50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل خلال الفترة من اليوم 15 ديسمبر وحتى 12 فبراير المقبل.

وقال عبد القادر إن ذلك يأتي وفقا للقانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وفي إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، وتقديم تيسيرات لهم، ودعم النشاط الاقتصادي.

ودعا عبد القادر الممولين والمسجلين إلى سرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة للاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020 وخاصة أن تلك المرحلة هي المرحلة الثالثة والأخيرة.

وكان القانون ينص على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 90% خلال أول 60 يوما من بدء العمل به، ثم التجاوز عن نسبة 70% في الـ 60 يوما التالية والتي انتهت أمس، ثم التجاوز عن نسبة 50% في الـ 60 يوما الثالثة والأخيرة في تطبيق هذا القانون.

وأوضح عبد القادر أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوفرة في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن (16395).

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن هذا القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر الجاري، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين.

وأضاف أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بالمصلحة، مشيرا إلى أن لجان إنهاء المنازعات، بالإضافة إلى المأموريات، تتلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر الجاري.