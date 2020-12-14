تقرير: 130 مليون مشترك بخدمات الجيل الخامس بالشرق الأوسط بحلول 2026

كتب- علاء حجاج:

توقع تقرير، لشركة أريكسون للخدمات المتنقلة، أن يصل عدد الاشتراكات بتقنية الجيل الخامس إلى 130 مليون اشتراك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2026، وهو ما يمثل 15% من إجمالي اشتراكات الاتصالات المتنقلة.

وبدأ نشر تقنية الجيل الخامس تجارياً في المنطقة خلال عامي 2019 و2020 مع توقع وصول الاشتراكات بالتقنية الجديدة إلى ما يقرب من 1.4 مليون بحلول نهاية عام 2020، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا للتقرير.

وقال فادي فرعون، رئيس إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال مؤتمر تم عقده عبر منصة زووم اليوم الاثنين لاستعراض أبرز مؤشرات التقرير، إنه من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدل نمو في الاستخدام الشهري لخدمات نقل البيانات عبر الهواتف المحمولة، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى زيادة إجمالي حركة هذه البيانات بمعدل 7 مرات تقريباً بين عامي 2020 و2026.

ومن المتوقع أن يصل متوسط استهلاك البيانات لكل هاتف ذكي إلى 30 جيجابايت شهرياً في عام 2026، وفقا للتقرير.

وبحسب التقرير، فإن حوالي 30% من اشتراكات الهاتف المتنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعتمد على شبكة الجيل الرابع المطور LTE في نهاية عام 2020.

من جانب آخر، توقع التقرير هيمنة تقنية LTE على نحو 50% من اشتراكات نقل البيانات الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويقدر التقرير أن دول المنطقة ستشهد وصول عدد الاشتراكات في خدمات الإنترنت فائق السرعة الثابت إلى حوالي 65 مليون اشتراك بحلول نهاية عام 2020، ما يعني زيادة في الاستخدامات المنزلية لهذه التقنية بنحو 18%.

ويقدر التقرير أن يشكل النفاذ اللاسلكي الثابت حوالي 20% من الاتصالات ذات النطاق العريض.

وفقاً للتقرير، فإن معظم عروض النفاذ اللاسلكي الثابت في هذه المنطقة تعتمد على تقنية الجيل الرابع، مع تزايد عروض النفاذ اللاسلكي الثابت من الجيل الخامس في الشرق الأوسط، والتي تكمل عروض النفاذ اللاسلكي الثابت من الجيل الرابع.

ومن المتوقع أن يشهد النفاذ اللاسلكي الثابت زيادة تقدر بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى حوالي 35 مليون اتصال بحلول عام 2026، ممثلاً حوالي 35% من اتصالات النطاق العريض في المنطقة.