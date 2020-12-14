نيفين جامع: نعمل على تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز خلال 3 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة طموحة بالتعاون مع وزارة البترول لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاث المقبلة بالتنسيق مع شركتي كارجاس وغازتك.

وأضافت جامع، خلال بيان للجهاز اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتشجيع المواطنين وأصحاب مشروعات النقل والأجرة لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز لما فيه من توفير نقدي لهم، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

وأكدت أن جهاز تنمية المشروعات مستمر في تقديم كافة التيسيرات للمواطنين لمساعدتهم فى تحويل سياراتهم، حيث تقوم مختلف أجهزة الدولة بتنفيذ منظومة متكاملة لمساعدة المواطنين للاعتماد على الغاز الطبيعي بدلا من الوقود السائل.

وذكرت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات من خلال شركتي كارجاس وغازتك يقدم قروضا ميسرة وفترات سداد مناسبة لمساعدة المواطنين في تحويل سياراتهم سواء كانوا من أصحاب السيارات الخاصة أو أصحاب سيارات الأجرة والميكروباص.

وأوضحت أن تحويل السيارات من خلال هذه القروض لن يمثل عبئا على المواطن في ضوء التوفير الذي سيستفيد منه نتيجة انخفاض سعر الغاز الطبيعي مقارنة بالوقود السائل، حيث ستنخفض نفقات التشغيل إلى النصف تقريبا.

كما أشارت جامع إلى الخطة التي تنفذها الدولة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة عدد محطات التموين ومراكز الصيانة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى جهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير سيارات مجهزة للعمل بالغاز الطبيعي بالتنسيق مع شركات تصنيع السيارات المتخصصة.

وأوضح رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز، أن المواطن الذي يرغب في تحويل سيارته يمكنه التوجه إلى المحطات التابعة لشركتي كارجاس وغازتك للبدء في إجراءات التحويل حيث يمكنه سداد المقابل على فترات مناسبة تصل إلى 5 سنوات.

وأكد عباس أن المواطن هو المستفيد الأول من هذا المشروع، فإضافة إلى التوفير النقدي الذي سيحققه من خلال عملية التحويل سيمكنه أيضا الحفاظ على كفاءة موتور السيارة حيث إن العمل بالغاز الطبيعي لا يؤثر سلبا على كفاءة الموتور وخاصة في حالة اتباع الإجراءات والإرشادات التي يتلقاها أثناء إجراء التحويل، فضلا عن الاستفادة من خدمات الصيانة المتميزة التي تقدمها شركتا كارجاس وغازتك

وكان جهاز تنمية المشروعات أتاح تمويلا 242 مليون جنيه تم من خلاله تحويل 45678 سيارة (أجرة ونقل وخاصة) للعمل بالغاز الطبيعي بالتعاون مع شركتي كارجاس وغازتك.