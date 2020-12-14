وزير البترول: تنفيذ 29 مشروعا باستثمارات 437 مليار جنيه في الفترة الأخيرة

كتب- أحمد السيد:

قال طارق الملا، وزير البترول، إن وزارة البترول نفذت 29 مشروعا بتروليا خلال الفترة الأخيرة بقيمة استثمارية تصل إلى 437 مليار جنيه.

وأضاف الملا، خلال مؤتمر الأهرام الرابع للطاقة، اليوم الاثنين، أن إنتاج مصر من النفط والغاز ارتفع إلى 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا، مشيرا إلى أن حجم استثمارات قطاع البترول خلال السنوات الست الماضية بلغ نحو تريليون جنيه.

وبحسب وزير البترول، انخفض استهلاك المواد البترولية خلال الفترة الماضية، نتيجة لتطبيق إصلاح منظومة دعم الطاقة، موضحا أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وصل إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

وأكد الوزير أن خطة الوزارة لتحقيق رؤية مصر 2030 تعمل على زيادة إمدادات الطاقة وتطوير وتوسيع البنية الأساسية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وذكر أن قطاع البترول استطاع أن يواجه أزمة جائحة كورونا، حيث تم تحقيق مؤشرات إيجابية منذ شهر مارس الماضي، وحتى الآن، كما تم العمل على التوازن بين خطوط العمل والحفاظ على أرواح المواطنين، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة والوقائية والصحية لمجابهة فيروس كورونا، وتخفيض العاملين بالقطاع للحفاظ على أرواحهم.

وأشار الملا إلى أن قطاع البترول، خلال 6 سنوات مضت، نجح في تنفيذ استراتيجية تتواكب مع المتغيرات العالمية ومواجهة كافة التحديات خاصة التحديات الأخيرة التي فرضتها جائحة كورونا.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية كان لها دور إيجابي في المساعدة في تحقيق التنمية المستدامة، مع استدامة هذه الإصلاحات، وضمان تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة.

ومن جانبه، قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه من المخطط زيادة القدرات الكهربائية المصدرة إلى السودان في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم حسم الربط الكهربائي مع السعودية من خلال طرح مناقصة إنشاء الخط خلال مارس المقبل.

وأضاف شاكر أنه تم رصد نحو 2 مليار يورو لإنشاء 47 مركز تحكم كهربائي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 15 مركزا، مشيرا إلى أنه تم تركيب نحو 9.9 مليون عداد مسبق الدفع خلال عام 2020.

وذكر أن وزارة الكهرباء تعاقدت على أدنى سعر للكهرباء المنتجة من المولدة من الطاقة الشمسية بقيمة 2 سنت دولار، و3 سنتات للطاقة المنتجة من الرياح، حيث بلغ إجمالي الإنتاج من الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 5878 ميجاوات، مشيرا إلى أنه تم الاستغناء نهائيا عن توليد الكهرباء من الفحم.