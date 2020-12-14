أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

عطل مفاجئ في خدمات جوجل بمصر

02:33 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
عطل مفاجئ في خدمات جوجل بمصر

جوجل

كتب- علاء حجاج:

تعطلت خدمات جوجل بشكل مفاجئ في مصر وبعض دول العالم، خلال الساعات الماضية، وشكى عدد كبير من مستخدمي الإنترنت من تعطل أغلب خدمات جوجل مثل يوتيوب وجي ميل وجوجل دوك بلاي ستور.

وظهرت لبعض المستخدمين لموقع يوتيوب رسالة بأن هناك عطل في السيرفر الخاص بالخدمة.

جوجل خدمات جوجل عطل خدمات جوجل مستخدمي الإنترنت

الخبر التالى:

خدمات جوجل تعود للعمل في مصر بعد عطل مفاجئ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 121575

    عدد المصابين

  • 104875

    عدد المتعافين

  • 6920

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 72373955

    عدد المصابين

  • 50712760

    عدد المتعافين

  • 1615812

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كتل سيبيرية باردة.. أمطار غزيرة تبدأ خلال ساعات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا