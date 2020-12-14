عطل مفاجئ في خدمات جوجل بمصر
02:33 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
كتب- علاء حجاج:
تعطلت خدمات جوجل بشكل مفاجئ في مصر وبعض دول العالم، خلال الساعات الماضية، وشكى عدد كبير من مستخدمي الإنترنت من تعطل أغلب خدمات جوجل مثل يوتيوب وجي ميل وجوجل دوك بلاي ستور.
وظهرت لبعض المستخدمين لموقع يوتيوب رسالة بأن هناك عطل في السيرفر الخاص بالخدمة.
الخبر التالى:خدمات جوجل تعود للعمل في مصر بعد عطل مفاجئ
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
121575
عدد المصابين
-
104875
عدد المتعافين
-
6920
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
72373955
عدد المصابين
-
50712760
عدد المتعافين
-
1615812
عدد الوفيات
إعلان