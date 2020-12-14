عطل مفاجئ في خدمات جوجل بمصر

كتب- علاء حجاج:

تعطلت خدمات جوجل بشكل مفاجئ في مصر وبعض دول العالم، خلال الساعات الماضية، وشكى عدد كبير من مستخدمي الإنترنت من تعطل أغلب خدمات جوجل مثل يوتيوب وجي ميل وجوجل دوك بلاي ستور.

وظهرت لبعض المستخدمين لموقع يوتيوب رسالة بأن هناك عطل في السيرفر الخاص بالخدمة.