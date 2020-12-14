عمومية مدينة نصر للإسكان تقر صفقة الاستحواذ على النصر للمرافق

كتبت - شيماء حفظي:

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إبرام عقد بيع كامل مساهمة الشركة في أسهم شركة النصر للمرافق والتركيبات، وحوالة حق الرصيد الدائن لدى شركة النصر للمرافق والتركيبات في 31 يوليو 2020.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن الجمعية وافقت على تعديل قرار الجمعية العامة العادية للشركة السابق عقدها يوم 10 مارس 2020، والخاص بتوزيع أرباح العام المالي 2019 لرد مبلغ 2.07 مليون جنيه لحساب الأرباح المرحلة، قيمة حصة أسهم الخزينة في توزيعات الأرباح.

ووافقت الجمعية على إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة، وتجديد مدة المجلس لثلاث سنوات متتالية.

وكانت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير قالت في بيان للبورصة قبل 4 أشهر إنها تلقت عرض مبدئي من مستثمر استراتيجي لشراء 100% من أسهم شركة النصر للمرافق والتركيبات التابعة لها

والشهر الماضي قالت الشركة إنه تم توقيع تعاقد استحواذ مستثمر استراتيجي على شركة النصر للمرافق والتركيبات بنسبة 98.37% بقيمة حوالي 30 مليون جنيه وإنه تم سيتم اعتماد الاتفاق من الجمعية العمومية المزمع انعقادها في ديسمبر.

وكان مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وافق على العرض المقدم من مستثمر استراتيجي للاستحواذ على شركة النصر للمرافق والتركيبات.

وقال البيان، إن قيمة العرض حوالي 30 مليون جنيه مصري مقابل استثمارات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في رأس مال الشركة التابعة بالإضافة إلى رصيد المديونية المستحق لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لدى الشركة التابعة.

كما يتضمن العرض شراء حصة شركة النصر للأعمال المدنية في رأس مال شركة النصر للمرافق والتركيبات (200 ألف سهم بنسبة 1.6%)، وفقا للبيان.