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تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.. والجرام يهبط 5 جنيهات

12:48 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.. والجرام يهبط 5 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام 5 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 798 جنيهًا مقابل 803 جنيهات، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 669 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 912 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6384 جنيهًا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.94%، وانخفض سعر الأوقية بنحو 17.34 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1822.5 دولارا في تمام الساعة 12:40 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

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