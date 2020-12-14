شركات حديد ترفع سعر الطن ألف جنيه بعد زيادة الخامات عالميا

كتبت- شيرين صلاح:

قال خالد الدجوي رئيس شركة الماسة لتجارة الحديد والصلب، لمصراوي، إن بعض شركات الحديد رفعت أسعارها بنحو ألف جنيه للطن الواحد، بداية من اليوم الاثنين.

وبحسب الدجوي، صعد سعر طن حديد التسليح بشركة حديد عز إلى 12654 جنيه مقابل 11600 جنيه، تسليم أرض المصنع.

كما زاد سعر طن الحديد بشركة الجارحي إلى 12450 جنيه مقابل 11450 جنيه، وصعد سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين إلى 12550 جنيه مقابل 11550 جنيه، تسليم أرض المصنع.

وكان محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قال في وقت سابق، إن سعر طن الحديد الخردة زاد بنحو 50 دولارا في الفترة الأخيرة ليصعد الطن إلى 410 دولارات مقابل 360 دولارا.

كما أن سعر طن البليت زاد بنحو 180 دولارا لطن منذ نوفمبر الماضي، أي بما يعادل 2500 جنيه في الطن بالجنيه المصري، بحسب ما قاله الدجوي.

وأرجع حنفي زيادة الخامات، إلى زيادة الطلب على الخام مؤخرا وعودة النشاط الصناعي في الدول الكبرى مثل الصين بعد توقف كبير للمصانع بسبب جائحة كورونا.

وتعتبر هذه الزيادة الثالثة لأسعار الحديد منذ منتصف نوفمبر الماضي لعدد من الشركات.

ويعاني سوق الحديد من الهدوء بحركة البيع والشراء، بعد توقف تراخيص البناء في المدن الكبرى وعواصم المحافظات، الذي أقرته الحكومة خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.