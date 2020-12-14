أوراسكوم للتنمية تبيع حصتها في "نيو سيتي للإسكان" بقيمة 128.6 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر أن مجلس إدارتها وافق على بيع حصة الشركة البالغة 35.25% في شركة نيو سيتي للإسكان والتنمية، والمعروفة سابقا باسم أوراسكوم للإسكان التعاوني، وهي شركة تابعة لأوراسكوم للتنمية مصر، وذلك بمبلغ 128.6 مليون جنيه.

وقالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن عملية البيع تأتي ضمن استراتيجية الشركة في بيع عدد من الأصول غير الاستراتيجية لتحديد أولويات الشركة وتعزيز الجهود في مجالات الأعمال الأساسية.

وأشارت الشركة إلى أن شركة نيو سيتي للإسكان والتنمية هي أول شركة مصرية تركز على تطوير وحدات إسكان تعاوني عالية الجودة داخل مدن مستدامة ومتكاملة في مصر.

وبحسب البيان، تمتلك شركة نيو سيتي للإسكان والتنمية مشروعين سكنيين، حيث تم إطلاق أول مشروع في عام 2007 ويقع في السادس من أكتوبر على بعد 20 كيلومترا غرب القاهرة، ويمتد على ما يقرب من 2.6 مليون متر مربع من الأراضي، وهو الآن موطن لأكثر من 40 ألف ساكن.

وذكر البيان أن هذا المشروع المعروف باسم "نيو سيتي" يعد مدينة سكنية متكاملة توفر جميع المرافق والخدمات التي من شأنها خلق مجتمع متكامل بما في ذلك المدارس والعيادات ودور العبادة والمرافق الرياضية والعديد من المرافق الأخرى.

ويمتد المشروع الثاني على مساحة أكثر من 800 ألف متر مربع من الأراضي في محافظة قنا بصعيد مصر، ويوفر وحدات إسكان تعاوني عالية الجودة، وفقا للبيان.

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات، وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري، سميح ساويرس.