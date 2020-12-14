ابن سينا فارما تستجيب للصيادلة وتلغي صفقة الاستثمار في تطبيق "علاجي"

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة ابن سينا فارما لتوزيع الأدوية إنها توصلت لاتفاق مع النقابة العامة لصيادلة مصر والنقابات الفرعية على إلغاء الاستثمار في شركة علاجي تك المالكة للتطبيق الإلكتروني "علاجي"، ووقف جميع أشكال وإجراءات المقاطعة ووقف كافة الإجراءات القانونية في ضوء هذا الاتفاق، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الاثنين.

ويسدل بذلك الستار على الأزمة التي اشتعلت الشهر الماضي على خلفية إعلان شركة ابن سينا فارما في التاسع من نوفمبر الماضي أنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على 75% من شركة "علاجي تك" مقابل 25 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن "علاجي تك" تمتلك أحد التطبيقات في مجال ربط المرضى بالصيدليات ليتم عمل الطلبات عبر الإنترنت وتوصيل الدواء ومستحضرات التجميل إليهم من أقرب صيدلية.

وأثار هذا الإعلان حفيظة النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية، حيث اجتمعت مع مسؤولي الشركة وأمهلت الشركة 48 ساعة لإلغاء التطبيق ودعم التعامل مع الجمهور مباشرة من خلاله، ولكن الشركة أكدت في يوم 18 نوفمبر على استمرارها في استخدام التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية.

وأدى ذلك إلى إعلان النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية إيقاف التعامل مع شركة ابن سينا فارما ومقاطعتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي محاولة من الشركة لتهدئة مخاوف الصيادلة أصدرت بيانا في اليوم التالي للرد على انتقاداتهم ومخاوفهم بخصوص شركة "علاجي تك"، وحاولت التأكيد على أن التطبيق هو مجرد منصة لتسهيل التواصل بين المرضى والصيدليات ولا يتدخل في عملية البيع وليس وسيطا فيها.

ولكن محاولات الشركة في إقناع الصيادلة باءت على ما يبدو بالفشل، لتعلن اليوم عن تراجعها عن الاستثمار في تطبيق علاجي في مقابل وقف المقاطعة والإجراءات القانونية من جانب الصيادلة.

وبحسب بيان الشركة اليوم، قال محسن محجوب رئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما إن شركته حريصة على العلاقة مع الصيادلة، حيث أن الشركة نشأت لخدمة الصيدلي المصري الذي يعد محور اهتمامها وسبب نجاحها.

وتابع: "ولذلك قررت إلغاء الاستثمار الذي أعلنت فيه في نوفمبر نيتها الاستثمار في شركة علاجي تك المالكة لتطبيق علاجي، علما بأن إجراءات تعديل هيكل الملكية وزيادة رأس المالي الذي كان من المزمع ضخه لم تتم بعد".

ويصل عدد المستخدمين النشطين على تطبيق "علاجي" حاليا إلى 600 ألف سنويا، بحسب ما قاله مصطفى حمودة المدير التنفيذي لشركة علاجي تك في بيان سابق لابن سينا فارما.

وأكد عمر عبد الجواد العضو المنتدب لـ "ابن سينا فارما"، التزام شركته بخطتها للتحول الرقمي والتي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وخفض التكلفة لكل من الصيدلي والشركة بما بخدم نموذج عمل الشركة التي تحقق معدلات نمو إيرادات تفوق معدلات نمو التكلفة بما يسمح بالاستفادة من اقتصاديات وفورات الحجم، وفقا لبيان اليوم.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنها استثمرت ما يقرب من 29 مليون جنيه خلال عام 2020 في مشاريع الخدمات الرقمية ومنها تطبيق ابن سينا فارما الذي تم إطلاقه في يوليو الماضي والذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 5 آلاف صيدلية شهريا، ووصل حجم المبيعات من خلال التطبيق إلى ما يقرب من 70 مليون جنيه منذ إطلاقه.

وأعلنت الشركة أنها تخطط لإضافة العديد من الخدمات الأخرى قريبا ليصبح التطبيق منصة متكاملة يمكن للصيدلي من خلالها القيام بكل تعاملاته مع الشركة.

كما تخطط ابن سينا فارما لاستثمار ما يقارب 12 مليون جنيه أخرى في مشروعات الخدمات الرقمية خلال عام 2021.

وتأسست شركة ابن سينا فارما، في 2001، وتعمل في مجال توزيع الأدوية وتحتل المركز الثاني من حيث الحصة السوقية وتتخصص في توزيع منتجات أكثر من 350 شركة.