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مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

02:51 م الأحد 13 ديسمبر 2020
مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% إلى مستوى 11003 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.85%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 177.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 8.3 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 185.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% إلى مستوى 10987 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة المصرية مؤشر EGX100 مؤشر EGX70

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