وفد بريطاني يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتبت- ياسمين سليم:

زار وفد من السفارة البريطانية بالقاهرة يترأسه اليستر لونج، نائب مفوض جلالة الملكة للتجارة بإفريقيا وأنيسة داثي مديرة مكتب مصر لوزارة التجارة الدولية بالسفارة البريطانية بالقاهرة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان من المنطقة اليوم الأحد.

وقال البيان إن الزيارة بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وفتح أفاق للتعاون مع المنطقة الاقتصادية.

وقال يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في البيان إنه يتطلع لزيادة التعاون في المرحلة المقبلة.

وقدم شرحاً وافياً عن المنطقة ومكوناتها والبيئة التشريعية والتنظيمية وما تقدمه من حوافز وإعفاءات وما تطمح إليه المنطقة من زيادة هذه الحوافز بشكل يلبي رغبات المستثمرين.

وأضاف أن المنطقة حالياً تعمل على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 83 لسنة 2002 لزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين للتشجيع على زيادة الاستثمارات وجذب مستثمرين جدد مما يعمل على زيادة التنافسية التي تحظى بها المنطقة.

وعرض رئيس المنطقة الاقتصادية خلال اللقاء استراتيجية وأهداف المنطقة 2020-2025 التي تعمل عليها المنطقة حالياً والتي تتمثل في خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة ومراكز لوجستية وأيضاً توطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات وهو ما حدث بالفعل من العمل في شرق بورسعيد.

وتعتمد المنطقة على سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في بعض المناطق القريبة من منطقة الدلتا وخصوصاً في منطقة القنطرة غرب، مؤكداً على أن المنطقة تعد نافذة عالمية للأسواق الإفريقية لما تتمتع به من موقع وشبكة طرق قامت بها الدولة لربط مصر بالقارة الإفريقية.

وقال اليستر لونج نائب مفوض جلالة الملكة للتجارة بإفريقيا، في البيان إن المنطقة الاقتصادية يوجد بها كثير من الاستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وزيادة فرص للشراكة معنا؟

وأشار إلى توقيع اتفاقية تعاون مؤخراً مع مصر والتي ستعمل على زيادة الاستثمارات الإنجليزية وتعزيز مجالات التعاون كجزء من انفتاح المملكة المتحدة مع إفريقيا.

وذكر البيان أن الوفد تفقد بعض الكيانات الصناعية بالمنطقة الجنوبية "العين السخنة" حيث زاروا مصنع جوشي لصناعة الفايبر جلاس، والمطور الصناعي شركة السويس للتنمية الصناعية SIDC ، وتفقد ميناء السخنة التابع للمنطقة ومعاينة عمليات التطوير التي شهدتها الميناء.