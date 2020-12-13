رئيس شركة Airbnb يدخل قائمة أغنى 200 شخص في العالم بعد طرحها في البورصة

كتبت-ياسمين سليم:

رفع بريان تشيسكي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Airbnb للضيافة الإلكترونية، حاجبيه عندما أخبرته المذيعة بأن سهم شركته ارتفع في أول دقائق الاكتتاب عليه في بورصة ناسداك إلى الضعف.

كان تشيسكي، ضيفًا على تلفزيون بلومبرج وقت بدء التداول على سهم شركته التي تعمل في مشاركة المنازل لوقت قصير الأجل للسياح، وكان جوابه "لا أعرف ماذا أقول".

وبدأ الاكتتاب على سهم الشركة الخميس الماضي عند 146 دولارًا وهو ضعف الرقم المحدد لسعر الاكتتاب عند 68 دولارًا، كما صعد السعر لأكثر من هذا إلى 160 دولارًا خلال جلسة التداول، وأغلقت على 139 دولارًا.

وسمح هذا الارتفاع الكبير في السهم إلى تقييم الشركة بـ 83.2 مليار دولار، وترتفع هذه القيمة إلى 85.6 مليار دولار على أساس الحجوزات الحالية للشركة، وهي قيمة أعلى بكثير من فنادق مثل ماريوت، والذي تبلغ قيمته السوقية 41.7 مليار دولار، وفقًا لموقع CNBC الأمريكي.

ورغم انخفاض إيرادات الشركة في الربع الأخير بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا، إلا أن الشركة انتعشت بشكل أسرع من نظيراتها بعدما فر سكان المدن من مدنهم المغلقة بحثًا عن المزيد الهدوء في المناطق الريفية.

وقالت الشركة في نشرة إصدار الطرح إن الانتعاش بدأ في غضون شهرين من انتشار الوباء.

وعقب أن تلقى تشيسكي قفزة سهم الشركة قال لبلومبرج "لا يزال السفر بغرض العمل موجودًا، طالما أن الناس في مجال الأعمال سوف يلتقون".

وتوقع أن تكون صناعة السفر على ما يرام في الأيام المقبلة، لكن يجب أن تكون مختلفة لأن العالم سيكون مختلفًا.

تشيسكي ازداد ثراءً

ساهم ارتفاع أسهم الشركة في دخول تشيسكي قائمة أغنى 200 شخص في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرج للأثرياء، بعدما قفزت ثروته 6.5 مليار دولار.

وأدى الطرح العام الأولي الضخم إلى دفع صافي ثروة الشاب البالغ من العمر 39 عامًا إلى حوالي 11 مليار دولار، مما منحه ثروة أكبر من المدير التنفيذي القياسي ديفيد جيفن ورجل لصناديق التحوط ستيف كوهين.