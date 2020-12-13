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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد

10:31 ص الأحد 13 ديسمبر 2020
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بشكل طفيف، بنسبة 0.04% إلى مستوى 10986 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% إلى مستوى 10987 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة المصرية مؤشر EGX70 مؤشر EGX100

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