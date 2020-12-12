أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت بنحو جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى، 803 جنيهات مقابل 801 جنيه.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 688 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 917 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6424 جنيها.