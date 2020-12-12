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أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت

01:59 م السبت 12 ديسمبر 2020
أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت بنحو جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى، 803 جنيهات مقابل 801 جنيه.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 688 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 917 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6424 جنيها.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب جرام الذهب

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