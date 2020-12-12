هشام توفيق: الشركات الراعية لنادي غزل المحلة حصلت على عروض رائعة

كتبت-شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الشركات الراعية لنادي غزل المحلة هي شركات لديها منتجات مرتبطة بفريق الكرة.

وأضاف الوزير: "أعطينا للشركات الراعية أسعار رائعة وتسهيلات في الدفع"، مشيرًا إلى أن اتفاق الرعاية الذي تضمن شركة مصر للطيران وشركات تابعة لقطاع الأعمال العام هو اتفاق لمصلحة الطرفين.

ووقع نادي غزل المحلة، اتفاقيات رعاية مع شركات مصر للطيران، والدلتا للحديد والصلب، وشركة باتا، والنصر للإسكان، ومصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للسياحة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تدعيم الفريق بلاعبين، ووضعنا سياسة للاعبين المتواجدين داخل النادي لتكون 3 فئات، وسيتم التعامل وفقا لإطار محدد.

ويلعب غزل المحلة أولى مبارياته في الدوري العام الممتاز لكرة القدم بعد غدٍ أمام سموحة.