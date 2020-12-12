"تنمية المشروعات" و"العامة لتعليم الكبار" ينفذان برامجًا لمحو الأمية في 11 محافظة

كتب-مصطفى عيد:

وقعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأضافت جامع في بيان صحفي اليوم السبت أن المشروعات التي يتم تمويلها للمواطنين من خلال جهاز تنمية المشروعات والمؤسسات المالية الاخرى تشترط أن يكون صاحب المشروع متعلم حاصل على شهادات بذلك ولو شهادة محو الأمية لأهمية إجادة القراءة والكتابة في إدارة أي مشروع.

ويعمل الجهاز على تقديم هذه الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية حتى يتاح لكافة فئات المواطنين الفرصة للحصول على تمويل ميسر لإقامة مشروعاتهم الصغيرة أو متناهية الصغر، بحسب جامع.

وقال طارق شاش، نائب رئيس الجهاز، في البيان إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار منظومة متكاملة يعمل جهاز تنمية المشروعات على تنفيذها للعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ولإكسابهم المهارات التي تمكنهم من إقامة هذه المشروعات أو يزيد من قدرتهم للحصول على فرص تشغيل أفضل.

ويأتي هذا التعاون، في إطار تفعيل اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات بتمويل من الاتحاد الأوروبي في 11 محافظة تعاني من ظاهرة الهجرة غير النظامية وهي (البحيرة-الشرقية-الدقهلية-الغربية-القليوبية-المنوفية-كفر الشيخ-المنيا-أسيوط-الفيوم-الأقصر) بهدف إتاحة فرص لعمل الشباب بهذه المحافظات وتأهيلهم لإقامة مشروعات بدلا من الهجرة غير الشرعية.