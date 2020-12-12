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رئيس الشركة: قطونيل تدرس طرح جزء منها في البورصة العام المقبل

11:56 ص السبت 12 ديسمبر 2020
رئيس الشركة: قطونيل تدرس طرح جزء منها في البورصة العام المقبل

باسل سماقيه

كتبت-منال المصري:

قال باسل سماقيه، رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل، لمصراوي، إن شركته تدرس طرح جزء من رأسمالها في البورصة خلال العام القادم بهدف جمع سيولة.

وأضاف أن مبيعات الشركة تأثرت قليلا بسبب كورونا ولكنها تمكنت من تقليل نسبة التراجع بعد طرح الكمامات الطبية، ولاقت إقبالًا واسعًا من المستهلكين للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح سماقيه أن الشركة تخطط لإطلاق بين 40 إلى 50 فرعًا جديدًا خلال العام المقبل ليصل إجمالي فروعها ما يقرب من 400 فرع منتشرة على مستوى الجمهورية لتحقيق الانتشار الجغرافي.

وتأسست شركة قطونيل عام 1999، وتعد من كبرى الشركات العاملة في مجال الملابس الداخلية بالسوق المصرية، وتمتلك 4 مصانع حاليا بينهما مصنع في جسر السويس، والعاشر من رمضان وآخر في منطقة الخانكة الصناعية.

باسل سماقيه شركة قطونيل البورصة فيروس كورونا الكمامات الطبية

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