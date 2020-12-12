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تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق الجملة اليوم

10:53 ص السبت 12 ديسمبر 2020
تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق الجملة اليوم

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي اليوم ليتراوح بين 18و20 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيهًا، وفقا لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم السبت.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم، بين 60 و75 جنيهًا، وهي أسعار أمس.

وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 300 جنيه و380 جنيهًا، وهو سعر أمس.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه.

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور

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