قفزة في إيرادات شركة القلعة خلال الربع الثالث من 2020

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة القلعة، إنها حققت زيادة في الإيرادات المجمعة للشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 123% لتسجل 8.8 مليار جنيه.

وبحسب بيان من الشركة اليوم، قفزت إيرادات أول تسعة أشهر من عام 2020، بنسبة 144% لتسجل 26.5 مليار جنيه.

وقالت الشركة، إن نمو الإيرادات يعكس تسجيل إيرادات بقيمة 5.4 مليار جنيه تقريبًا من مشروع الشركة المصرية للتكرير، أو ما يمثل 61% من إجمالي إيرادات القلعة خلال نفس الفترة.

وأوضحت أنه في حالة عدم احتساب إيرادات الشركة المصرية للتكرير، فإن إيرادات شركة القلعة تنخفض بمعدل سنوي 14% خلال الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة التحديات الاستثنائية المتعلقة بانتشار فيروس (كوفيد – 19) وتأثيرها على تراجع نتائج قطاع الكهرباء بشركة طاقة عربية، بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدها مصنع أسمنت التكامل في السودان.

وقالت الشركة، إن الأداء القوي لمحفظة الاستثمارات المتنوعة الأخرى ساهم في الحد من الأثر السلبي لتلك التحديات على إيرادات الشركة، في ضوء نمو الحصة السوقية للشركة الوطنية للطباعة خلال الربع الثالث من عام 2020، بالإضافة إلى زيادة حجم أنشطة التحميل والتفريغ وتحسن الكفاءة التشغيلية بشركة نايل لوجيستيكس خلال نفس الفترة، فضلاً عن زيادة حجم الإنتاج ونمو حجم أنشطة التصدير بشركة أسكوم خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد تخفيف القيود المتعلقة بانتشار فيروس (كوفيد – 19) وبدء التعافي التدريجي لحركة التجارة الدولية.

وقال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن الشركة نجحت في الحفاظ على مرونتها في مواجهة التحديات غير المسبوقة منذ بداية أزمة انتشار فيروس (كوفيد – 19) بفضل التنوع الفريد لمحفظة استثماراتها التابعة.

وأضاف :"أثمرت الجهود المتواصلة للتوسع بأعمال الشركات وتطوير أنشطتها التشغيلية عن تعويض الانخفاضات المؤقتة التي أسفرت عنها التحديات الراهنة".

وتابع هيكل أن الربع الثالث شهد تأثر قطاع الكهرباء بشركة طاقة عربية بتباطؤ نشاط القطاع السياحي، غير أن قطاع الغاز الطبيعي نجح في تسجيل نتائج قوية وحقق أهدافه التشغيلية خلال نفس الفترة.