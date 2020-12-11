وزيرة الصناعة: فريق فني لدراسة احتياجات سوق العراق والفرص الاستثمارية

كتبت – شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على إيفاد فريق فني من وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية المصرية إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لزيارة العراق خلال الفترة القريبة المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع الدكتور منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي والذي يزور مصر حالياً ضمن وفد حكومي رفيع المستوى لمتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق.

وأوضحت أن الوفد سيكون للوقوف على التوجهات الصناعية العراقية واحتياجات السوق العراقي والتعرف عن كثب على الفرص المتاحة بالسوق العراقي التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن هناك رغبة قوية لدى العديد من رجال الأعمال المصريين في التواجد بالسوق العراقي والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.

وأكدت الوزيرة أن مصر حريصة على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة العراق الشقيقة فى كافة المجالات وخاصة التعاون الصناعي والتجاري خاصة في ظل قوة العلاقات بين البلدين وتوافق الرؤى بين القيادتين المصرية والعراقية.

وأشارت الوزيرة، إلى حرص الحكومة المصرية على البناء على نتائج القمة الرئاسية التي عقدت بالعاصمة الاردنية عمان خلال شهر أغسطس الماضي والتي كانت بمثابة دفعة قوية لتعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق آمال وطموحات شعوب الدول الثلاث.

وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مصر والعراق وتحويلها إلى مشروعات تعاون اقتصادي تسهم في تعزيز معدلات نمو الاقتصادين المصري والعراقي وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.

وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض احتياجات الحكومة العراقية خلال الفترة القادمة في إطار مبادرة إعمار العراق وإمكانية تلبية هذه الاحتياجات من خلال الشركات والقطاع الخاص المصري خاصةً في ظل توجيهات الرئيس السيسي بتوجيه كل الدعم للحكومة العراقية فيما يخص إعادة إعمار العراق.

وأشارت إلى أن الشركات المصرية لها باع طويل في التعاون التجاري والاستثماري مع كافة الدول العربية وخاصةً العراق.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن الوزارة حريصة على إتاحة كافة الكوادر اللازمة لنقل التكنولوجيا والخبرات المصرية إلى الصناعة العراقية وبصفة خاصة فى مجال إقامة المناطق والمجمعات الصناعية المتخصصة.

وأضافت أن الوفد الفنى لوزارة الصناعة العراقية والذى زار القاهرة الأسبوع الماضى قد قام بزيارات ميدانية إلى عدد من التجمعات الصناعية والمصانع للتعرف على الإمكانات الصناعية المتاحة وسبل الإستفادة منها فى تطوير قطاع الصناعة العراقى.

وأكد الدكتور منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي حرص بلاده على تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والعراق والانتقال بمستوى العلاقات الحالية إلى آفاق أرحب تلبي طموحات الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن العراق يفتح ذراعيه لاستقبال المنتجات المصرية.

وأوضح الخباز أن بلاده حريصة على تفعيل مذكرات التفاهم التى وقعت بين الجانبين خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية والتي استضافتها العاصمة بغداد مؤخرا وبصفة خاصة ما يتعلق بالشأن الإقتصادى حيث تسعى العراق إلى استعادة علاقاتها الاقتصادية القوية مع كافة الشركاء وبصفة خاصة مصر باعتبارها الدولة الرائدة في المنطقة.

وأشار إلى حرص العراق على الإستفادة من التجربة المصرية فى مجال الإصلاح التشريعي للقوانين المرتبطة بالشأن الاقتصادى وذلك بهدف المساهمة فى خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتوفير فرص عمل أمام الشباب العراقي.

وأضاف وزير الصناعة والمعادن العراقي أن العراق تسعى لتنظيم معرض دائم للمنتجات المصرية بالسوق العراقي وذلك لما يتمتع به المنتج المصري من سمعة رائجة وقبول من المواطن العراقي حيث سيتم تقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات اللازمة لنفاذ منتجات هذا المعرض للعراق.

وأوضح أن هناك عدد من الصناعات التي تمثل فرصة ذهبية أمام الشركات المصرية بالسوق العراقي أهمها الجلود والسيراميك والأدوية، والحديد والبتروكيماويات.