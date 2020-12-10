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اختيار عصام الصغير أمينا عاما للاتحاد العربي للاقتصاد العربي

02:57 م الخميس 10 ديسمبر 2020
اختيار عصام الصغير أمينا عاما للاتحاد العربي للاقتصاد العربي

عصام الصغير

كتبت- منال المصري:

أعلن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، تعيين عصام الصغير بمنصب الأمين العام للاتحاد، ليتولى مهام الإشراف وإدارة تنفيذ مشاريع "الرؤية العربية" لدعم خطط التحول الرقمي في الدول العربية، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الخميس.

ووفقا للبيان، يعد عصام الصغير من الخبراء المميزين في مجال التحول الرقمي وتطوير وميكنة الخدمات، حيث يمتلك خبرة تتجاوز 34 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي تولى خلالها منصب رئيس الهيئة القومية للبريد المصري.

كما عمل الصغير كمسؤول بارز في مجموعة بريد الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ساهم خلالها بعمل نقلة نوعية بكافة المجالات التكنولوجية والخدمية، بالإضافة إلى دوره في التحول الرقمي للهيئات البريدية بالدول العربية الأفريقية، بحسب البيان.

وشارك عصام الصغير أيضا في العديد من مجالس إدارات الاتحادات والمنظمات العربية والأفريقية والعالمية.

وأوضح الاتحاد أن الخبرات التي يمتلكها عصام الصغير من شأنها أن تساهم في تنفيذ مبادرات الرؤية العربية خاصةً في مشروعات التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في المنطقة العربية ودول أفريقيا.

عصام الصغير الاتحاد العربي للاقتصاد العربي مجلس الوحدة الاقتصادية العربية جامعة الدول العربية

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