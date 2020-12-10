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أول تعليق من فيسبوك على تعطل خدمات ماسنجر

02:49 م الخميس 10 ديسمبر 2020
أول تعليق من فيسبوك على تعطل خدمات ماسنجر

فيسبوك ماسنجر

كتب- علاء حجاج:

علقت شركة فيسبوك على تعطل خدمة الدردشة من ماسنجر التابع للشركة في مصر وعدة دول أخرى.

قال المتحدث الرسمي لفيسبوك لمصراوي، "نعلم بحدوث عطل عند بعض المستخدمين لماسنجر وإنستجرام وWorkplace Chat، ونعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وشهدت خدمة الدردشة من "ماسنجر" التابع لشركة "فيسبوك" تعطلا في مصر، حيث لا يتم إرسال الرسائل أحيانا، وأحيانا أخرى يتم إرسالها ببطء شديد وذلك منذ صباح اليوم.

ورصد العديد من المصريين العطل على تطبيق ماسنجر في الهواتف المحمولة، وأيضا على أجهزة الحاسب الآلي، مع ظهور رسالة "لا يوجد اتصال بالإنترنت"، أو "جاري الاتصال".

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، شهدت بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية أيضا أعطالا أثرت على عمل تطبيقات فيسبوك وماسنجر وإنستجرام.

كما أكد عدد من المصادر أن السعودية شهدت نفس الأعطال في خدمة الدردشة على تطبيق ماسنجر.

فيسبوك تعطل ماسنجر

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