غرفة مواد البناء تتعاون مع "القومي لبحوث الإسكان" لربط الصناعة بالبحث العلمي

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، اتفاقية تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما يمثل أطر للتعاون الثنائي بين الصناعة والبحث العلمي.

وقع البروتوكول المهندس أحمد عبدالحميد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

حضر التوقيع المهندس سيد أباظة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، المهندس إسماعيل لقمة، المهندس إمام عفيفي، والمهندس هشام مدكور أبو العز والمهندسة نادية عبد الحفيظ والمهندس علي سنجر والدكتور محمد خطاب والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة.

وقال رئيس الغرفة، إن الاتفاقية، تهدف إلى تقوية التعاون والترابط بين الهيئات الأكاديمية والمراكز البحثية والعلمية في مصر وبين الصناعة الوطنية بوجه عام وصناعات مواد البناء بوجه خاص.

وأشار إلى أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أحد أهم المراكز البحثية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فيما تمثل «الغرفة» حوالي 3500 شركة ومصنع.

وأكد أهمية التعاون الصناعي والبحثي المشترك مع الجهة الحكومية المسؤولة عن عمل البحوث والدراسات وإجراء الإختبارات والقياسات وعقد الدورات التدريبية وورش العمل فى مجال الإسكان وصناعات مواد البناء.

وأوضح أن مدة الاتفاقية 3 سنوات، وتتيح للجانبين تبادل الخدمات والمزايا بما يعود بالنفع المشترك، ومنها الترويج لخدمات المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بين أعضاء الغرفة مقابل حصولها على امتيازات في تقديم خدمات المركز بأسعار مخفضة للشركات والمصانع أعضاء الغرفة.

كما تهدف الاتفاقية لتوفير المواصفات القياسية الخاصة بمواد البناء وخدمات إجراء الدراسات والبحوث والاختبارات والفحص والقياسات المعملية على مواد البناء، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل فى مجال مواد البناء، بالإضافة إلى معاونة أعضاء الغرفة في حل أية مشكلة فنية قد تواجه الشركات والمصانع فى عمليات الإنتاج ومساعدتهم في استيفاء المواصفات الفنية.