أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

"إيبيكو": بدء تسجيل 7 مستحضرات تصنع في مصر لأول مرة بمصنع البدائل الحيوية

01:32 م الخميس 10 ديسمبر 2020
"إيبيكو": بدء تسجيل 7 مستحضرات تصنع في مصر لأول مرة بمصنع البدائل الحيوية

مصنع إيبيكو للأدوية

كتبت– شيماء حفظي:

قالت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" إنها بدأت تسجيل 7 مستحضرات حيوية؛ ليتم إنتاجها وتصنيعها لأول مرة في مصر، بمشروع إيبيكو 3 للأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية.

وأضافت إيبيكو في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن الشركتين السويدتين، Key Plant و Conceptual Design Pharma Module تعملان على الانتهاء قريباً من تصميمات المصنع تمهيداً للبدء في إنشائه وفق نظام ( Modular Construction ) الذي يطبق في مصانع الأدوية بمصر لأول مرة.

وأشارت الشركة، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن الاستثمارات المستقبلية لمشروعات الشركة خلال الأعوام 2021–2026، والمتوقعة بتكلفة 2.2 مليار جنيهاً مصرياً، تشمل مشروع الأدوية الحيوية بتكلفة حوالي 1.2 مليار جنيها، إضافة إلى مشاريع التطوير المستمرة.

يذكر أن كافة دراسات الخاصة بهذا المشروع تمت على أعلى مستوى من خلال شباب إيبيكو بكفاءة عالية أذهلت كل المكاتب الاستشارية المتخصصة، بحسب البيان.

وحصلت الشركة على ترخيص هيئة الدواء المصرية لخط جديد لتعبئة وتغليف الأقماع بقسم المراهم بطاقة إنتاجية 12 مليون عبوة سنويا، بتكلفة تزيد على 13 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي ضمن عمليات الإحلال والتجديد بمصانع إيبيكو 1 وإيبيكو 2، التي تم تأسيسها عام 1980 وبدأت إنتاجها في عام 1985؛ لإنتاج العديد من المستحضرات الدوائية.

كما ضخت الشركة خلال العامين 2019 و2020، استثمارات بنحو 300 مليون جنيه، في مشروعات بينها إضافة 2 ماكينة تغليف كارتون بقسم الأشربة والشراب الجاف (Dynamica) بتكلفة حوالي 15 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية 12 مليون زجاجة سنوياً لكل ماكينة.

شركة ايبيكو الصناعات الدوائية

الخبر التالى:

غرفة مواد البناء تتعاون مع "القومي لبحوث الإسكان" لربط الصناعة بالبحث العلمي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 119702

    عدد المصابين

  • 104074

    عدد المتعافين

  • 6832

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 68475177

    عدد المصابين

  • 47348848

    عدد المتعافين

  • 1560948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مدير حميات إمبابة: ارتفاع معدل انتشار كورونا لكن الحدة انخفضت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا