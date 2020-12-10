"إيبيكو": بدء تسجيل 7 مستحضرات تصنع في مصر لأول مرة بمصنع البدائل الحيوية

كتبت– شيماء حفظي:

قالت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" إنها بدأت تسجيل 7 مستحضرات حيوية؛ ليتم إنتاجها وتصنيعها لأول مرة في مصر، بمشروع إيبيكو 3 للأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية.

وأضافت إيبيكو في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن الشركتين السويدتين، Key Plant و Conceptual Design Pharma Module تعملان على الانتهاء قريباً من تصميمات المصنع تمهيداً للبدء في إنشائه وفق نظام ( Modular Construction ) الذي يطبق في مصانع الأدوية بمصر لأول مرة.

وأشارت الشركة، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن الاستثمارات المستقبلية لمشروعات الشركة خلال الأعوام 2021–2026، والمتوقعة بتكلفة 2.2 مليار جنيهاً مصرياً، تشمل مشروع الأدوية الحيوية بتكلفة حوالي 1.2 مليار جنيها، إضافة إلى مشاريع التطوير المستمرة.

يذكر أن كافة دراسات الخاصة بهذا المشروع تمت على أعلى مستوى من خلال شباب إيبيكو بكفاءة عالية أذهلت كل المكاتب الاستشارية المتخصصة، بحسب البيان.

وحصلت الشركة على ترخيص هيئة الدواء المصرية لخط جديد لتعبئة وتغليف الأقماع بقسم المراهم بطاقة إنتاجية 12 مليون عبوة سنويا، بتكلفة تزيد على 13 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي ضمن عمليات الإحلال والتجديد بمصانع إيبيكو 1 وإيبيكو 2، التي تم تأسيسها عام 1980 وبدأت إنتاجها في عام 1985؛ لإنتاج العديد من المستحضرات الدوائية.

كما ضخت الشركة خلال العامين 2019 و2020، استثمارات بنحو 300 مليون جنيه، في مشروعات بينها إضافة 2 ماكينة تغليف كارتون بقسم الأشربة والشراب الجاف (Dynamica) بتكلفة حوالي 15 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية 12 مليون زجاجة سنوياً لكل ماكينة.