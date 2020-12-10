تعطل خدمة الدردشة على "ماسنجر الفيسبوك" في مصر
شهدت خدمة الدردشة من "ماسنجر" التابع لشركة "فيسبوك" تعطلا في مصر، حيث لا يتم إرسال الرسائل أحيانا، وأحيانا أخرى يتم إرسالها ببطء شديد.
ورصد العديد من المصريين العطل على تطبيق ماسنجر في الهواتف المحمولة، وأيضا على أجهزة الحاسب الآلي، مع ظهور رسالة "لا يوجد اتصال بالإنترنت"، أو "جاري الاتصال".
ولا تزال الخدمة يعاني من العطل حتى كتابة هذه السطور، خاصة على أجهزة الكمبيوتر، حيث لم يتم حل المشكلة غير المعروف سببها أو مدى نطاقها حتى الآن.
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