السويس للأسمنت وبورتلاند طرة توافقان على شطب الشركتين من البورصة

كتبت – شيماء حفظي:

وافق مجلسا إدارة شركتي السويس للأسمنت وأسمنت بورتلاند طرة، على شطب أسهم الشركتين اختياريا من البورصة المصرية.

وقرر مجلس إدارة السويس للأسمنت، شطب أسهم الشركة اختياريا من البورصة، بعد إتمام صفقة استحواذ شركة هايدلبرج سيمنت فرانس على نسبة 14.15% من رأسمال الشركة.

وقالت شركة السويس للأسمنت في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنه بعد تنفيذ الصفقة، فمن المتوقع أن تبلغ حصة مقدم العرض وأطرافه المرتبطة 154.2 مليون سهم تمثل 84.8% من رأس مال الشركة، والمتوقع زيادتها لتصبح 91.3% من رأس مال الشركة.

كما وافق مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند طرة، على شطب أسهم الشركة اختياريا من البورصة، وذلك بعد تنفيذ صفقة استحواذ شركة السويس للأسمنت على نحو 18.5% من رأسمال الشركة.

وقالت بورتلاند طرة، في بيان أيضا اليوم إنه بعد تنفيذ العرض المقدم من السويس للأسمنت أصبح إجمالي حصة مقدم العرض والمجموعة المرتبطة نحو 9.44% من أسمال الشركة.

وكان محمد سعيد، مدير الاتصالات بمجموعة شركات السويس للأسمنت، قال في تصريحات لمصراوي، إن الشركة مستمرة في السوق المصري ولا تعتزم الخروج منه، لكنها في نفس الوقت تواجه -مع قطاع الأسمنت المصري- أزمة خطيرة تحتاج لتدخل سريع من الحكومة.

وكشف سعيد في تصريحاته عن أسباب العرض الذي تقدمت به شركة هايدلبرج سيمنت الألمانية –المساهم الرئيسي- للاستحواذ على باقي أسهم شركة السويس للأسمنت، والتحديات التي تواجه شركات الأسمنت في مصر في الوقت الحالي.

وقال سعيد إن " هايدلبرج سيمنت باعتبارها الشركة الأم للسويس للأسمنت تتحمل كافة المخاطر المتعلقة بعمل الشركة في السوق المصري في الوقت الحالي، وتقوم بضمان كل القروض، ومن هنا جاءت رغبتها في أن تشتري كل الأسهم لأنها ترى أن الأفضل لها أن تكون المالك لكل الأسهم".

وأضاف سعيد أن الشركة تعتقد أن أزمة في صناعة الأسمنت في مصر ستستمر لأعوام عديدة وسيكون الضرر للاستثمار كبيراً ما لم تتدخل الحكومة.