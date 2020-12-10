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تعرف على أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

10:24 ص الخميس 10 ديسمبر 2020
تعرف على أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و19 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو سمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 60 و75 جنيهًا، و سعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه.

ووصل سعر كيلو الجمبري ، اليوم، بين 300 جنيه و380 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

أسعار الأسماك السمك البلطي سمك المكرونة السويسي السبيط الكاليماري

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