كيف تأثرت تدفقات الدولار لمصر من 5 مصادر بكورونا في النصف الأول من 2020؟ (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات التي كشف عنها البنك المركزي مساء أمس الاثنين، أن تدفقات النقد الأجنبي لمصر من 5 مصادر تراجعت بنحو 5.9 مليار دولار بنسبة 14.7% خلال النصف الأول من عام 2020، وهي الفترة التي شهد نصفها الثاني تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووصلت قيمة التدفقات من 5 مصادر للنقد الأجنبي إلى نحو 34.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020 مقابل نحو 40 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

وتضمنت المصادر الخمسة الأساسية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، والسياحة، وقناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر.

وشهدت هذه المصادر كلها تراجعها في تدفقاتها عدا تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي زادت نحو مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2020 رغم تراجعها في الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التفاعلي التالي تطور تدفقات النقد الأجنبي من هذه المصادر الخمسة خلال النصف الأول من عام 2020 ونفس الفترة من عام 2019، ونسب التراجع أو الزيادة، وفقا لبيانات البنك المركزي.