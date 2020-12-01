"أورا ديفلوبرز" توقع عقد قرض بقيمة 2.5 مليار جنيه لتمويل مشروع "زد"

أعلنت شركة أورا ديفلوبرز مصر، إحدى شركات التطوير العقاري في مصر، توقيعها اليوم الثلاثاء عقد قرض مشترك طويل الأجل بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه مع أربعة بنوك لمدة 8 سنوات.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم ،

إن القرض بغرض تمويل جزء من التكاليف الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع "زد" بمدينة الشيخ زايد.

وبحسب البيان فإن البنوك المشاركة في القرض ضمت بنك مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان.

وحضر التوقيع كبار التنفيذيين في كل من شركة أورا ديفلوبرز مصر والبنوك الممولة ومنهم: محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، وعمرو عزب رئيس قطاع ائتمان الشركات في بنك الإمارات دبي الوطني.

كما حضر مراسم التوقيع المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لمجموعة أورا ديفلوبرز، وكذلك هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا مصر، ومحمد شتا الرئيس التنفيذي للقطاع المالي لمجموعة أورا ديفلوبرز.

وقال نجيب ساويرس، في البيان "تهدف شركة أورا ديفلوبرز باستمرار إلى تطوير أحياء مستدامة وفاخرة وعملية، ونؤمن أننا قادرون على تخطي تحديات هذه المرحلة وتحقيق الهدف المتمثل في تقديم مشاريع تنموية مبتكرة وجديرة بالثقة إلى السوق المصري".

وأضاف: "يعتبر هذا القرض تأكيداً على ثقة البنوك المصرية في إمكانيات الشركة وقدرتها على الوفاء بوعودها لجميع عملائها".

وفي مايو 2020، وقعت شركة أورا ديفلوبرز مصر عقدا مع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لبناء المرحلة "A01" لمشروع زد الشيخ زايد، بالإضافة إلى ذلك تم خلال سبتمبر 2020 توقيع عقدين مع شركة رواد الهندسة الحديثة وريدكون للإنشاءات لبناء المرحلة "B01" لنفس المشروع.

ومشروع زد الشيخ زايد هو مشروع متعدد الاستخدامات، ويتكون من ست مراحل تتضمن أكثر من 4500 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بالإضافة إلى وحدات إدارية وتجارية، وفقا للبيان.