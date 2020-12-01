شعبة الورق: زيادة في أسعار ورق التعبئة والتغليف المستورد بداية من ديسمبر

كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو خضر رئيس شعبة الورق والمطابع بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار ورق التعبئة والتغليف والكوشيه المستورد ستشهد ارتفاعا بداية من شهر ديسمبر الجاري.

وأضاف خضر، أن سبب زيادة الأسعار يرجع إلى تخفيض إنتاج المصانع بالخارج من هذه النوعيات من الورقة ولتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم منذ بداية أزمة كورونا.

وذكر خضر، أن هذه النوعيات من الورق تشهد إقبالًا على الاستيراد عن غيرها، لذا سيكون هناك طلبا حتى لو ارتفعت الأسعار.

ويصل سعر الورق التعبئة والتغليف نحو 700 دولار للطن بداية من ديسمبر مقابل 620 دولارًا خلال نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 80 دولارًا.

ويصل سعر طن ورق الكوشيه إلى بين 710 دولارات و720 دولارًا بداية من ديسمبر مقابل 660 دولارًا خلال نوفمبر الجاري، بزيادة قدرها 60 دولارًا.

وقال رئيس الشعبة، إن أسعار ورق الكتابة والطباعة المحلي ستظل عند نفس مستوياتها دون حدوث ارتفاعات بها.

وبحسب خضر، فإن سعر طن الورق المحلي وزن 48 /50 جرام يصل إلى 12300 جنيه، وسعر طن الورق وزن 54/ 55 جرام يصل إلى 12050 جنيهًا، وسعر طن الورق وزن 58/ 60 جرام يصل إلى 11950 جنيهًا.

ويصل سعر طن الورق وزن 68/ 70 جرام إلى 11850 جنيهًا، وسعر طن الورق وزن 78 جرام فأكثر نحو 11750 جنيهًا.

ووفقا لقول خضر، فإن سعر الورق الكتابة والطباعة الستورد سيظل أيضا عند نفس المستويات، وسجل سعر الطن نحو 11300 جنيه.

ويعاني قطاع الورق والطباعة من بطء حركة البيع والشراء خلال الأشهر الماضية بسبب جائحة كورونا، بحسب ما ذكره خضر.