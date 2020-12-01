بشاي ترفع أسعار الحديد مع بداية ديسمبر.. وتوقعات بالزيادة في باقي المصانع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار حديد التسليح في شركة بشاي للصلب بنحو 200 جنيه للطن، بداية من اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكره خالد الدجوي رئيس شركة الماسة للصلب.

وقال الدجوي، إن طن الحديد شركة بشاى للصلب سجل اليوم 11300 جنيه مقابل 11100 جنيه الجمعة الماضية، تسليم أرض المصنع.

وتعتبر هذه الزيادة الثالثة لسعر طن الحديد بشركة بشاي خلال الفترة الماضية، لتصبح إجمالي الزيادة 1200 جنيه للطن.

وأرجع الدجوي زيادة أسعار الحديد إلى زيادة أسعار الخامات العالمية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وتوقع الدجوي زيادة أسعار الحديد بباقي المصانع خلال الأيام المقبلة بين 300 و500 جنيه للطن.

وسجل سعر طن بشركة حديد عز، والسويس للصلب، وحديد المصريين تسليم أرض المصنع 11100 جنيه، وفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وسجل سعر طن الحديد بشركة الجارحى تسليم أرض المصنع نحو 10950 جنيهًا، بحسب الزيني.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن متوسط سعر طن الحديد للمستهلك بين 11300 و11500 جنيه، بحسب الشركة.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.