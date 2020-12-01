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نائب وزير الإسكان: الإعلان عن إنشاء 3 مدن جديدة سكنية قريبًا

01:48 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
نائب وزير الإسكان: الإعلان عن إنشاء 3 مدن جديدة سكنية قريبًا

خالد عباس، نائب وزير الإسكان

كتبت- منال المصري:

قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن الدولة تعتزم الإعلان تدشين 3 مدن جديدة قريبًا وتم الإعلان عن مدينة منهم وهي حدائق العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة بدر.

وأضاف في كلمته بمؤتمر الناس والبنوك اليوم الثلاثاء أن ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية ارتفعت من 4 مليارات جنيه في 2014 إلى 80 مليار جنيه حاليًا ونخطط الوصول إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام.

وبحسب عباس فإن حجم الاستثمارات في هيئة المجتمعات العمرانية بلغ 250 مليار جنيه بين 4 إلى 5 سنوات من الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتنتهج الوزارة خلال آخر 4 سنوات على فكر وسياسات ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، بحسب عباس.

وأكد على تعاون الوزارة مع البنك المركزي في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

خالد عباس نائب وزير الإسكان انشاء مدن جديدة حدائق العاصمة الإدارية

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