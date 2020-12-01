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المشاط تبحث مع سفير فرنسا تمويل عدد من المشروعات التنموية بمصر

12:01 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
المشاط تبحث مع سفير فرنسا تمويل عدد من المشروعات التنموية بمصر

رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ستيفان روما

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا، وتمويل عدد من المشروعات التنموية في إطار مساعي تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالتعاون المثمر بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأولويات التنموية للحكومة المصرية، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، والتي أسفرت عن العديد من الاتفاقيات في المجالات الحيوية مثل النقل والطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إتمام العديد من اتفاقيات التعاون المشتركة في القطاعات الحيوية للدولة.

وأوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم مسيرة التنمية في الدولة، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشتركة، ومطابقة التمويل التنموي بأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية.

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ستيفان روماتيه سفير فرنسا المشروعات التنموية وزارة التعاون الدولي

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