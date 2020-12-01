وزير البترول يتوقع استقرار سعر البرميل عند مستوى 50 دولارا حتى آخر 2021

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من المتوقع أن تظل أسعار برميل البترول عند مستوى 50 دولارا حتى نهاية عام 2021 لحين ظهور اللقاح وانتشاره، وتوقع حدوث تحسن في الأنشطة والأعمال لشركات البترول عالميا، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بفعاليات "حوار المتوسط روما 2020"، أن ذلك التوقع يأتي نتيجة لتحديات جائحة كورونا وتراجع الاستهلاك العالمي نتيجة لإجراءات الإغلاق، مؤكدا ضرورة النظر إلى الطاقة المتجددة بعين الاعتبار كمنافس رئيسي لمصادر الطاقة التقليدية من البترول والغاز.

وتابع: "وإن كانت التوقعات تشير إلى أنهما سيستمران كمصدر أساسي للطاقة في الاستهلاك العالمي على المدى الطويل حتى ما بين عام 2040 و2050".

وأكد الملا أن توازن أسعار البترول في الأسواق العالمية هو الخيار الأمثل لتحقيق المنفعة الاقتصادية، ويصب في صالح جميع الأطراف في الصناعة البترولية سواء الدول المنتجة.

وأشار إلى أن التوازن فى الأسعار يدعم عملية جذب الاستثمارات اللازمة للبحث عن موارد البترول والغاز وتنميتها، موضحا أن انخفاض الأسعار لا يصب في صالح الجميع.

وذكر الملا أن استغلال كافة إمكانات مصر في صناعة البترول والغاز هدف رئيسي تعمل مصر بقوة على تنفيذه، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت الاستمرار في اتخاذ خطوات إيجابية أعطت قطاع البترول والغاز في مصر دفعات للأمام.

وأوضح أن الإصلاحات العديدة التي نفذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أتت بثمارها في قطاع البترول والغاز خلال الفترة الماضية.

وقال الملا إن الشركات العالمية تعمل في ظل هذه التحديات على إعادة ترتيب الأولويات لأنشطتها واستثماراتها من خلال التركيز على الاستثمار في الغاز الطبيعي كمصدر مهم للانتقال نحو الطاقة النظيفة.

وأضاف أن مصر نجحت في استغلال هذه التوجهات في جذب استثمارات وشركات كبرى جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي في المناطق البحرية بالمتوسط في إطار التنوع في الشركات العالمية العاملة في مصر بصناعة البترول والغاز.

وعن دور مصر في تحقيق تكامل إقليمي لاستثمار موارد غاز شرق المتوسط، أوضح الملا أن مصر استهدفت من دعوتها لإقامة تعاون وتكامل في هذه المنطقة من خلال منتدى غاز شرق المتوسط تحقيق الرخاء والمصالح المشتركة للدول وشعوبها ليكون حافزا للتعاون والعمل المشترك لاستغلال الثروات لصالح الدول الأعضاء الحاليين والدول التي تنضم مستقبلا.

وعن العلاقات المصرية الإيطالية في مجال البترول والغاز، قال الملا: "إيطاليا دولة وشريك هام جداً لمصر وعضو مؤسس بالمنتدى وتعد البوابة لقارة أوروبا وحين سيتم تصدير الغاز من منطقة شرق المتوسط ستكون البوابة من خلال شبكات خطوط الأنابيب الإيطالية".

وأضاف أن شركة إيني الإيطالية أكبر منتج للغاز فى مصر وتعمل منذ أكثر من 65 عاماً وكونت شراكة استراتيجية طويلة المدى مع مصر ومصداقية كبيرة حازت عليها طوال تاريخ عملها فى مصر.

وشارك الوزير في فعاليات النسخة السادسة من "حوار المتوسط روما 2020"، عبر الفيديوكونفرانس، والتي عقدتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية افتراضيا بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، وحملت عنوان "ما بعد الصدمة: إعادة النظر فى صناعة الطاقة بعد جائحة كورونا".