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التنظيم والإدارة: صرف حافز شهري بقيمة 250 جنيهًا لمسئولي تحديث الملفات الوظيفية

11:10 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
التنظيم والإدارة: صرف حافز شهري بقيمة 250 جنيهًا لمسئولي تحديث الملفات الوظيفية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارا بأن يصرف حافز شهري بقيمة 250 جنيهًا لمن يتم ترشيحه من قبل الجهاز داخل كل جهة إدارية، والذي يتولى تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بالتنسيق مع السلطة المختصة.

وبحسب بيان الجهاز اليوم الثلاثاء، يتم ترشيح موظف واحد بكل وحدة وبحد أقصى موظفين حسب الحاجة، وذلك استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 15 المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018 على منظومة الحوافز لمسئولي تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

ووفقا للقرار فيتم الصرف باعتماد السلطة المختصة بالوحدة الإدارية أو من تفوضه، ويتولى الموظف المسئول عن تحديث الملفات الوظيفية بالوحدات القيام بالمهام التي يعهد إليها بها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهمها تحديث ملفات الموظفين وتسجيل كل تغيير قد يطرأ عليها من ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أو إجازة أو غيرها.

ويخضع مسئولي تحديث الملفات الوظيفية عند ممارسة مهامهم المتعلقة بهذا الشأن لإشراف من تحدده السلطة المختصة بهذه الجهات، على أن يتم موافاة الجهاز بتقرير ربع سنوي عن مستوى أداءهم، بحسب البيان.

وقام الجهاز بتنظيم عدة ورش عمل لتدريب مسؤولي تحديث بيانات الموظفين بوحدات الموارد البشرية بدواوين الوزارات، وتم تسليم ممثل كل وزارة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner و"APN "Access point name ، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.

وقال الجهاز في البيان، إنه انتهى من تسليم نسخة إلكترونية كاملة من بيانات الموظفين في دواوين عموم الوزارات إلي السادة الوزراء، وذلك عقب الانتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ صرف حافز شهري

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