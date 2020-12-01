المركزي: عجز ميزان المدفوعات يرتفع إلى 8.6 مليار دولار في العام المالي الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كليا بنحو 8.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 102.5 مليون دولار في عام 2018-2019.

وقال البنك، في بيان عن ميزان المدفوعات مساء أمس الاثنين، إن المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي سجلت عجزا بنحو 11.2 مليار دولار خلال عام 2019-2020 مقابل نحو 10.9 مليار دولار في العام المالي 2018-2019.

وأضاف أن هذا الارتفاع الطفيف في مستوى العجز المحقق بالمعاملات الجارية جاء خلاف التوقعات التي أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في أغلب دول العالم وليس مصر فقط.

وذكر أن التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل ساهم في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.

وأشار المركزي إلى أن أثر أزمة كورونا انعكس بقوة على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم وهو ما أدى إلى خروج تدفقات مالية ضخمة من الأسواق المالية العالمية.

وأوضح المركزي أنه على الرغم من ذلك حافظ الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري على تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.4 مليار دولار.

وساعد هذا التدفق على التخفيف من حدة العجز الكلي بميزان المدفوعات، كما ساهم بناء احتياطيات النقد الأجنبي بما يفوق المعايير الدولية في احتواء هذا العجز، بحسب المركزي.

وفقد احتياطي النقد الأجنبي نحو 9.5 مليار دولار من قيمته خلال أول 3 أشهر لأزمة كورونا وهي شهور مارس وأبريل ومايو ليصل إلى نحو 36 مليار دولار وذلك قبل أن يرتفع في نهاية يونيو إلى 38.2 مليار دولار.