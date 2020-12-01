أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب منع أحمد مرتضى شيكابالا مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

المركزي: عجز ميزان المدفوعات يرتفع إلى 8.6 مليار دولار في العام المالي الماضي

10:55 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
المركزي: عجز ميزان المدفوعات يرتفع إلى 8.6 مليار دولار في العام المالي الماضي

البنك المركزي المصري

كتب- مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كليا بنحو 8.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 102.5 مليون دولار في عام 2018-2019.
وقال البنك، في بيان عن ميزان المدفوعات مساء أمس الاثنين، إن المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي سجلت عجزا بنحو 11.2 مليار دولار خلال عام 2019-2020 مقابل نحو 10.9 مليار دولار في العام المالي 2018-2019.

وأضاف أن هذا الارتفاع الطفيف في مستوى العجز المحقق بالمعاملات الجارية جاء خلاف التوقعات التي أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في أغلب دول العالم وليس مصر فقط.

وذكر أن التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل ساهم في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.

وأشار المركزي إلى أن أثر أزمة كورونا انعكس بقوة على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم وهو ما أدى إلى خروج تدفقات مالية ضخمة من الأسواق المالية العالمية.

وأوضح المركزي أنه على الرغم من ذلك حافظ الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري على تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.4 مليار دولار.

وساعد هذا التدفق على التخفيف من حدة العجز الكلي بميزان المدفوعات، كما ساهم بناء احتياطيات النقد الأجنبي بما يفوق المعايير الدولية في احتواء هذا العجز، بحسب المركزي.

وفقد احتياطي النقد الأجنبي نحو 9.5 مليار دولار من قيمته خلال أول 3 أشهر لأزمة كورونا وهي شهور مارس وأبريل ومايو ليصل إلى نحو 36 مليار دولار وذلك قبل أن يرتفع في نهاية يونيو إلى 38.2 مليار دولار.

البنك المركزي المصري لمدفوعات لعام المالي الماضي

الخبر التالى:

ارتفاع الكوسة وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"ارتدوا ملابس ثقيلة".. الأرصاد تعلن خريطة أمطار أول أسبوع في ديسمبر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا