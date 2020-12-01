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ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:52 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 17 و19 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و70 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و350 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 39 و45 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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