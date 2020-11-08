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وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

04:10 م الأحد 08 نوفمبر 2020
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كتبت- شيماء حفظي:

أدلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بصوته في انتخابات مجلس النواب، اليوم الأحد بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب.

وأكد توفيق عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام انطلاقا من الواجب والمسؤولية الوطنية.

هشام توفيق وزارة قطاع الأعمال انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

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