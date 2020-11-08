وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

طلعت: تدريب 115 ألف متدرب خلال العام الجاري باستثمارات 400 مليون جنيه

وزير البترول يتفقد موقف تقدم الأعمال في مجمع إنتاج البنزين بأسيوط

كتبت- شيماء حفظي:

أدلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بصوته في انتخابات مجلس النواب، اليوم الأحد بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب.

وأكد توفيق عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام انطلاقا من الواجب والمسؤولية الوطنية.